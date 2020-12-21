Украинские ученые разработали ПЦР-тест, который может одновременно определить COVID-19 и штаммы А и В вируса гриппа. Из-за сходства симптомов, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию ОРВИ.

Проведение такого комбинированного теста длится примерно 6 часов. Об этом в эфире 24 канала рассказала главный научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Анна Геращенко. Кроме того, ученые работают над разработкой еще одной тест-системы, которая позволит определить сразу 5 вирусов.

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Детали о тесте

По словам ученых, на изготовление этого теста ушло несколько месяцев, но уже были предварительные разработки. Они и помогли изготовить тест. Обычно исследователи тратят на это больше года.

"На данном этапе исследования еще нормальной статистики нет, но мы считаем, что этот тест будет очень точным и будет давать минимальное количество как ложноотрицательных, так ложноположительных результатов", – отметили ученые.

Доступность теста

Она также надеется, что наше государство таки заинтересуется разработкой украинских исследователей и предоставит финансирование, чтобы производить этот тест для украинцев. Он значительно облегчит работу врачей, а такой тест будет гораздо доступнее в цене.

Учитывая то, что украинские ученые являются разработчиками, мы можем проводить научное сопровождение и реагировать на различные штаммы гриппа или коронавируса которые есть в Украине. Там же мы можем это исследовать и проверять,

– пояснила Геращенко.

Она также подчеркнула, что этот тип теста рассчитан для ПЦР-диагностики, поэтому люди не смогут покупать такие ценные материалы и аппараты в аптеках. Их смогут использовать только специализированные лаборатории. В Украине такие уже есть.

Можно ли определить мутировавший штамм COVID-19

С помощью этого теста можно определить все известные штаммы коронавирусов, которые сейчас есть в мире, в том числе и английский, заверила Геращенко. Поэтому можно определить любой вид болезни.

Что известно о новом штамме коронавируса

4 декабря Великобритания объявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в 60 регионах страны.

Мутация коронавируса может быть на 70% больше заразной, чем SARS-CoV-2.

Новым штаммом коронавируса уже заразились люди в Великобритании, Италии, Дании, Нидерландах и Австралии, а ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией.

Сейчас пока неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность человечеству, ведь коронавирусы обладают способностью мутировать и это не нечто уникальное.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала