Ситуация с коронавирусом становится все хуже. И хоть за прошедшие сутки украинские лаборатории обнаружили меньше новых инфицированных, стоит помнить, что на выходных тестов делают меньше.

Врач-инфекционист и главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак отметил, что все ограничительные меры, которые уже ввели, и еще введут, смогут прервать эпидемиологическую цепочку. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Когда украинцы увидят результаты

Несмотря на это, по его словам, такие меры носят отсроченный характер. Если вводить карантин выходного дня сейчас, то снижение заболеваемости будет через 1 – 2 недели.

Оценивать показатели еще рано. Мы увидим тот эффект, на который рассчитывало правительство, вводя карантин выходного дня, где-то через неделю,

– отметил врач.

Какова ситуация в госпитале МВД Киевской области

Сак отметил, что сейчас все больные, которые находятся в госпитале с диагнозом COVID-19, обеспечены кислородом. Он предоставляется им через кислородные концентраторы, которые МВД закупило заранее. Кроме этого, закупили еще одну партию концентраторов, чтобы обеспечить кислородом всех больных.

Отметим! По состоянию на 23 ноября, в Украине заболели – 635 689 человек. Из них выздоровели – 291 060 человек, умерли – 11 075 украинцев.

"Пока мы справляемся с тем количеством больных, которое к нам поступает. Мы готовы к развертыванию дополнительных койек. Сейчас наш госпиталь заполнен на 50% коек (в отделении под COVID-19) и 50% коек мы еще можем развернуть, если в этом будет необходимость", – сказал инфекционист.

Полный локдаун – худший сценарий

Также он заверил, что ввести полный локдаун – это худший сценарий для страны. "Но если мы будем видеть, что этих ограничительных мер недостаточно, то для того, чтобы спасти как можно больше жизней, короткий локдаун на 2 – 3 недели вводить будет необходимо", – добавил Сак.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала