Обустройство больниц Укрзализныци для больных COVID-19: сколько это будет стоить
Чтобы подготовить дорожные больницы Укрзализныци для приема больных коронавирусом, нужно 82 миллиона гривен. Деньги должен выделить Минздрав.
Такая сумма понадобится, чтобы 8 больниц Укрзализныци смогли провести кислород, закупить концентраторы и оксигенаторы. Об этом заявила исполнительный директор Центра здравоохранения УЗ Наталья Белинская, сообщает Укринформ.
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По словам Белинской, потребности дорожных больниц уже обсудили с представителями Минздрава.
Директор отметила, что убытки Укрзализныци за пол года составили 8 миллиардов гривен. Поэтому нет возможности финансировать прием больных COVID-19, которые не являются работниками УЗ
Это возможно только при получении финансирования,
– подчеркнула Белинская.
Что этому предшествовало
- Ранее Минздрав договорился с Укрзализныцей о лечении больных COVID-19 в дорожных больницах.
- В министерстве отметили, что обеспечат больницы необходимым оборудованием и профинансирует все расходы.
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