Чтобы подготовить дорожные больницы Укрзализныци для приема больных коронавирусом, нужно 82 миллиона гривен. Деньги должен выделить Минздрав.

Такая сумма понадобится, чтобы 8 больниц Укрзализныци смогли провести кислород, закупить концентраторы и оксигенаторы. Об этом заявила исполнительный директор Центра здравоохранения УЗ Наталья Белинская, сообщает Укринформ.

К теме Дорожные больницы Укрзализныци начнут принимать больных COVID-19

По словам Белинской, потребности дорожных больниц уже обсудили с представителями Минздрава.

Директор отметила, что убытки Укрзализныци за пол года составили 8 миллиардов гривен. Поэтому нет возможности финансировать прием больных COVID-19, которые не являются работниками УЗ

Это возможно только при получении финансирования,

– подчеркнула Белинская.

Что этому предшествовало