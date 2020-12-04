Американские исследователи обнаружили единственную мутацию в вирусе генома SARS-CoV-2, против которой не действуют антитела. К слову, в Европе зафиксировали и другие мутации коронавируса, но они не так "маскируются".

Как сделали открытие

Работу ученых из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона опубликовали в виде препринта на bioRxiv. Ученые собрали все возможные мутации SARS-CoV-2 в одной карте, для того, что выяснить, какие из них могут предотвратить связывания трех моноклональных антител, и обнаружили мутацию, которая ускользает от них, пишет медицинский журнал Nature.

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Мутацию обнаружили в домене RBD – субъединицы спаечного белка, который вирус использует для проникновения в клетки. Одна мутация маскировала вирус от всех видов антител, а некоторые маскировались выборочно от одного из трех антител

Пока что мало подробностей открытия, научная работа еще должна пройти рецензирование экспертной группой. К слову, устойчивую к набору антител мутацию, зафиксировали так же предварительно в Европе, в частности – в Нидерландах и Дании.

Опасны ли мутации?

Коронавирус – это РНК-содержащий вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя.

РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека.

Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными, но вот стойкость мутации к антителам может представлять опасность будущей вакцинации против COVID-19.

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