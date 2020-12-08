Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

Препарат находится на завершающей стадии утверждения FDA. Вместо этого регулятор опубликовал подробные данные об эффективности и побочных эффектах вакцины, сообщает CNN.

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Вакцина под названием BNT162b2 – это двухкомпонентный препарат. Прививку рекомендуют делать дважды, по 30 микрограмм и с интервалом в 21 день.

Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после введения второй дозы,

– говорится в сообщении FDA.

Эффективность первой дозы вакцины составляет примерно 52,4%. Но в FDA отметили, что это дозировка не тестировалось в одноразовом режиме для адекватного сравнения.

Побочные эффекты вакцины от Pfizer и BioNTech

Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были:

покраснение в городе инъекции,

утомление,

головная боль,

боль в мышцах и суставах,

озноб и лихорадка.

Были и сравнительно тяжелые побочные эффекты, которые проявились у менее чем 4,6% участников. Обычно это происходило у людей старшего возраста и часто после введения второй дозы. А еще в детальном описании указано, что иногда из-за прививки препаратом могут набухнуть лимфатические узлы.

Пока недостаточно данных о безопасности BNT162b2 для детей в возрасте до 16 лет, беременных, кормящих грудью женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Что известно о летальных исходах среди участников

Согласно сообщению, во время испытаний умерли 6 участников. Отмечается, что эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп, где они произошли, с одинаковым темпом".

Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов планирует обсудить детали документа в четверг 10 декабря. После этого американский регулятор предоставит официальные рекомендации по эффективности вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 16 лет.