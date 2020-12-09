Объяснение новости о водителе маршрутки с Тернопольщины, который спас мужчину с инсультом
9 декабря 2020 года в социальных сетях активно распространяли информацию о водителе из Тернопольской области. который спас пассажира, которому внезапно стало плохо. Оказалось, что событие произошло еще в 2018 году, впрочем из-за активных обсуждений 24 канал повторно опубликовал новость.
Надеемся, публикация не создала никаких неудобств. Приносим извинения за ошибку!
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