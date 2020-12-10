В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировали инактивированную вакцину против коронавируса, разработанную компанией China National Pharmaceutical Group (CNBG), дочернего предприятия Sinopharm.

Контролирующие органы ОАЭ выдали разрешение на экстренное применение вакцины еще в сентябре после получения промежуточного анализа, который показал, что вакцина на 100% предотвращает случаи среднего и тяжелого течения COVID-19, сообщает Emirates News Agency.

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Сегодня Минздрав ОАЭ озвучил обновленные данные, согласно которым общая эффективность вакцины оценивается в 86%. Подробные результаты клинических испытаний пока не обнародованы, но власти страны сочли их достаточными для того, чтобы зарегистрировать препарат для массового применения.

Органы здравоохранения ОАЭ заявили о том, что регистрация станет важным шагом в борьбе с пандемией.

Sinopharm пообещала провести 1 миллиард доз вакцины в ближайшие месяцы. К концу 2021 года фармакологическая компания выпустит 10 миллиардов доз. Она намерена обеспечить вакцинами не только Китай, но и многие страны третьего мира.

Что известно о китайской вакцине от Sinopharm