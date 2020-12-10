В ОАЭ зарегистрировали вакцину против COVID-19 китайского производства
В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировали инактивированную вакцину против коронавируса, разработанную компанией China National Pharmaceutical Group (CNBG), дочернего предприятия Sinopharm.
Контролирующие органы ОАЭ выдали разрешение на экстренное применение вакцины еще в сентябре после получения промежуточного анализа, который показал, что вакцина на 100% предотвращает случаи среднего и тяжелого течения COVID-19, сообщает Emirates News Agency.
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Сегодня Минздрав ОАЭ озвучил обновленные данные, согласно которым общая эффективность вакцины оценивается в 86%. Подробные результаты клинических испытаний пока не обнародованы, но власти страны сочли их достаточными для того, чтобы зарегистрировать препарат для массового применения.
Органы здравоохранения ОАЭ заявили о том, что регистрация станет важным шагом в борьбе с пандемией.
Sinopharm пообещала провести 1 миллиард доз вакцины в ближайшие месяцы. К концу 2021 года фармакологическая компания выпустит 10 миллиардов доз. Она намерена обеспечить вакцинами не только Китай, но и многие страны третьего мира.
Что известно о китайской вакцине от Sinopharm
- Ранее Sinopharm дали разрешение на проведение III фазы клинических испытаний инактивированной вакцины (на основе убитого вируса) в ОАЭ 23 июня после успешного завершения I и II фазы.
- Ученые сообщили, что у всех 1120 здоровых добровольцев выработались антитела с высоким титром после получения двух доз препарата.
- Финальную фазу тестирования ученым пришлось проводить в ОАЭ, поскольку на тот момент эпидемия коронавируса в Китае была под полным контролем, и оценить эффективность вакцины было сложно.
- Сейчас клинические испытания вакцины ведутся также в Бахрейне, Египте, Иордании, Перу и Аргентине.
- Эффективность вакцины оценивается в 86%. Для сравнения, вакцины Pfizer и Moderna показали эффективность более 90%.
- Также Китай имеет еще трех кандидатов на официальные вакцины против коронавируса, которые находятся на последних стадиях испытаний.
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