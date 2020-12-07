Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас продолжаются работы по развертыванию мобильных госпиталей. В частности их создадут в Николаеве, Киеве, Одессе и Донецкой области.

В каждом регионе есть проблемы заполненности кроватей. Такое мнение высказала экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 24 канала.

Обратите внимание Какие последствия от COVID-19 у диабетиков и провоцирует ли недуг инфаркт: истории пациентов

Местные власти должны развернуть мобильные госпитали

По ее словам, сейчас заполненность коек в Николаевской области одна из самых высоких. У местных властей есть задание – развернуть мобильные госпитали там, где коек уже нет или есть риск, что их заполнят очень быстро.

Министерство (здравоохранения – 24 канал) должно определить определенные требования к мерам охраны здоровья. Основная задача – правильно оформить их юридически, обеспечить медицинскими кадрами,

– отметила Скалецкая.

Санатории как медицинские учреждения

"Я бы хотела посоветовать мэрам обратить внимание на санатории как на медицинские учреждения. На самом деле они имеют все базовые вещи: отдельные комнаты, медицинские кадры. Там нужно провести медицинские генераторы", – добавила экс-глава Минздрава.

Украина может использовать другие ресурсы

Также она заверила, что Украина может использовать те ресурсы, которые есть в учреждениях здравоохранения. Поэтому пока рано переходить к экстренной ситуации – построения мобильных полевых госпиталей.

Отметим! В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь. Будет 60 кроватей для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Скалецкая отметила, что вопрос финансов однозначно является задачей центральной власти, а вопрос организации – местной.