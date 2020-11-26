Нужно ли вакцинироваться людям, которые уже переболели COVID-19
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно будет делать прививки против болезни.
Чтобы уберечься от повторного заражения, нужно вакцинироваться и тем людям, которые уже перенесли коронавирус. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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Министр пояснил, что поскольку антитела исчезают примерно через полгода после того, как человек переболел COVID-19, то вакцинироваться необходимо. Иначе в таком случае есть риск повторного заражения.
Если у человека уже через полгода пропадают эти антитела, то он все равно находится под угрозой и его необходимо вакцинировать,
– заявил Степанов.
Когда вакцина против коронавируса появится в Украине
- До 7 декабря Минздрав должен подписать все технические документы для получения вакцины по механизму глобального распределения COVAX;
- Украина должна получить не менее 8 миллионов доз вакцин против коронавируса. Цель – иммунизация 20% населения.
- Кроме того, Минздрав проводит переговоры с компаниями относительно закупки вакцины.
- Украина получит первую партию вакцины против коронавируса не ранее 2 квартала 2021 года.
- Сначала в стране планируют вакцинировать людей из профессиональных групп риска и пожилых людей.
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