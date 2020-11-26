Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно будет делать прививки против болезни.

Чтобы уберечься от повторного заражения, нужно вакцинироваться и тем людям, которые уже перенесли коронавирус. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Министр пояснил, что поскольку антитела исчезают примерно через полгода после того, как человек переболел COVID-19, то вакцинироваться необходимо. Иначе в таком случае есть риск повторного заражения.

Если у человека уже через полгода пропадают эти антитела, то он все равно находится под угрозой и его необходимо вакцинировать,

– заявил Степанов.

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