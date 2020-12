В новом исследовании ученые показали, что веганская диета одинаково полезна для людей с любой группой крови, у которых есть лишний вес.

Ученые проанализировали данные, полученные в недавнем исследовании эффектов веганской диеты с низким содержанием жира. В нем принимали участие 244 человека, за ними наблюдали в течение 15 недель, пишет Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Как происходило исследования

Половина участников перешла на веганский диету, другие питались, как раньше. Научная работа показала, что растительный рацион помогает похудеть, усиливает сжигание калорий и существенно улучшает обмен веществ у людей с лишним весом.

Растительная диета оказалась не более полезной для людей с группой крови А (первой группы) и не была менее эффективной у людей с группой 0 (второй группой): она одинаково работала для всех. В то же время доказательств, что диета, которая богата мясом, для кого-то полезна, обнаружено не было.

Диета по группе крови

Диета по группе крови стала популярной после того, как в середине 1990 годов вышла книга натуропата (представителя нетрадиционной медицины) Питера Д'Адамо (Peter D'Adamo). Автор утверждал, что при разных группах крови нужно разное питание.

Да, людям с первой группой он рекомендовал диету, богатую на мясо. Он связывал это с тем, что эта группа крови, вероятно, древнейшая. Людям со второй группой Д'Адамо рекомендовал растительную диету.

Книги Д'Адамо расходились миллионными тиражами, его концепции остаются популярными и сегодня. Однако научные доказательства этой теории не были представлены.