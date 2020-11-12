Национальная служба здоровья Украины работает над программой медицинских гарантий на 2021 год и планирует со следующего года добавить в программу медицинских гарантий несколько новых пакетов.

Напомним, программа медицинских гарантий на 2021 год – список медуслуг, которые можно получить гарантированно и бесплатно в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун в фейсбуке.

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По ее словам, сейчас в НСЗУ определяют, как можно усовершенствовать те услуги, которые уже входят в программу, и являются гарантированно бесплатными для каждого еще с апреля 2020 года, а также разрабатывают новые пакеты медицинской помощи.

"В следующем году в программу медицинских гарантий в целом войдут 35 пакетов медицинских услуг, среди которых два по лечению COVID-19, а также 7 новых пакетов, которых до этого не было", – отметила Ульяна Супрун.

Новыми бесплатными медицинскими услугами в 2021 году могут стать:

Готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии,

Стоматологическая помощь взрослым и детям,

Ведение беременности в амбулаторных условиях,

Лечение пациентов методом интракорпорального диализа в амбулаторных условиях,

Сопровождение и лечения взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи,

Диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими заболеваниями (или подозрением на соответствующие заболевания) у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях,

Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами по охране психического здоровья.

Напомним, что медицинские учреждения, подписали договора с НСЗУ на предоставление конкретных гарантированных медицинских услуг, обязались предоставлять их гражданам бесплатно. Медучреждение получает средства напрямую от НСЗУ за конкретно оказанную услугу по определенному и четкому тарифу. Требовать дополнительные средства за это или отказывать в предоставлении услуги в медучреждении не имеют права.

Что делать, если в медучреждении отказали предоставить услугу

Пациент имеет право обратиться на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77 или оставить жалобу на их сайте.

Алгоритм действий в случае, если отказывают в гарантированных медуслугах, требуют деньги дополнительно за услугу, которая должна предоставляться бесплатно, требуют приобрести лекарства, которые обязана закупать больница, и публиковать их остатки в открытых источниках, можно посмотреть по ссылке.

Анализ, просмотр и расширение пакетов бесплатных услуг необходимы для того, чтобы система была способна отвечать на современные вызовы, а пациенты могли получать больше качественных и необходимых медицинских услуг и не платили деньги из своего кармана за то, что они уже оплатили своими налогами,

– заявила Ульяна Супрун.