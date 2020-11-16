Национальной службе здоровья Украины не хватает около 5,6 миллиардов гривен на финансирование медучреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19 в стационарных условиях.

Исполнитель обязанностей председателя НСЗУ Андрей Виленский сообщил, что НСЗУ имеет недостаточно средств для того, чтобы до конца года профинансировать все медучреждения, которые лечат больных COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс–Украина.

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Виленский заявил, что служба уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 миллиардов гривен для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 до конца этого года,

- сообщил Виленский во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

Сколько медучреждений заключили контракты с НСЗУ

По состоянию на май 2020 года с НСЗУ контракты подписали 240 медицинских учреждений, которые занимаются лечением больных COVID-19. При этом сейчас таких медучреждений уже 437, а потребность в койкоместах продолжает расти.

Кроме этого, Виленский отметил, что для подписания контакта с НСЗУ ради получения финансирования, медучреждение должно соответствовать условиям, определенным в постановлении Кабмина №931. Впрочем, сейчас таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци".

Временный председатель НСЗУ сообщил, что в настоящее время служба выполняет подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними.