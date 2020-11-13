Ученые в очередной раз протестировали действие давно известного препарата интерферон на COVID-19. Оказалось, что если привычный инъекционный способ введения лекарств заменить ингаляционным, то это значительно снижает риски тяжелой формы коронавируса.

В ходе пилотных исследований оказалось, что ингаляции интерфероном повышают защитные силы легких, пораженных вирусом SARS-CoV-2. Работа ученых опубликована в журнале The Lancet.

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В исследовании принял участие 101 госпитализированный больной коронавирусом. Половине больных давали интерферон бета-1а в виде ингаляций в течение 14 дней, а вторая группа получала плацебо.

В течение первых двух недель шансы на выздоровление пациентов с коронавирусом росли более чем вдвое. Между тем в конце эксперимента, через месяц, они выросли более чем втрое.

Это первое доказательство, что ингаляционный интерферон бета-1а снижает клинические последствия COVID-19,

– заявили в публикации.

Почему интерферон теоретически может помогать при коронавирусе

В организме интерферон выступает за урегулирование иммунного ответа на вирусные инфекции. Во время предыдущих исследований было установлено, что коронавирус подавляет высвобождение интерферона бета, в результате чего у больных занижен уровень этого белка.

Зато интерферон в ингаляциях обеспечивает высокую локальную концентрацию иммунного белка, влияя непосредственно на легкие.

Результаты подтверждают, что интерферон бета в виде ингаляционного препарата имеет потенциал для восстановления иммунной системы в легких и ускоряет выздоровление от COVID-19,

– рассказал соавтор исследования Том Уилкинсон.

Пока ученые оценили только безопасность этого метода. Главным побочным эффектом была головная боль.

Следовательно, ради подтверждения своих результатов исследователи планируют провести больше исследований. Так как только убедившись в безопасности и эффективности лечения, его можно применять в клинической практике.