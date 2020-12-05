Вирусологи из Уханя утверждают, что нашли у летучих мышей новый тип коронавируса. Болезнь тоже может передаваться людям.

Опасных летучих мышей нашли на юго-западе Китая, однако их замечали и за пределами страны. Об этом заявила специалистка Уханского института вирусологии Ши Чженли, сообщает The Guardian.

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По словам вирусолога, таких летучих мышей следует искать также в странах Южной Азии.

Однако Чженли заметила, что летучие мыши – это начальные носители коронавируса. Ученая считает, что промежуточным животным, от которого коронавирус мог передаться человеку, был панголин. Этих животных обычно завозят контрабандой из других стран, например, из Индии.

Что говорят другие вирусологи

Вирусолог из Университета Сиднея в Австралии профессор Эдвард Холмс поддержал мнение Чженли. Ученый предположил, что вирус мог долго находиться в животном мире, пока передался человеку.

При этом ученый говорит, что первое заражение человека могло произойти даже не в Ухане и не в провинции Хубэй.

Очевидно, что существует огромное количество возможных животных, которых нужно протестировать, чтобы решить эту проблему

– отметил Холмс.

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