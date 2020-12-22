Новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может быть заразнее для детей. Вместе с тем, он не вызывает у детей каких-то более серьезных последствий.

Инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон рассказал, что новый штамм коронавируса регистрируют чаще у детей, пишет УП.Жизнь.

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Есть основания полагать, что он имеет более высокую склонность заражать детей,

– отметил профессор.

Возможно, эта вспышка нового штамма образовалась именно во время ноябрьского локдауна, когда происходили школьные занятия, уточняет эксперт.

Исследователь, как и другие ученые, отметил, что новый штамм вируса на 50-70% заразнее, но мутация не является смертоносной и не вызывает тяжелое течение заболевания у взрослых и детей.

Мы не установили пока ни одной причины, почему дети стали более уязвимы, но мы четко видим эту тенденцию в данных,

– сказал Фергюсон.

Исследователи нуждаются в большем количестве времени и исследований для основательных выводов.

Больше о новом штамме коронавируса читайте в материале 24 канала – Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно.

Что известно о новом штамме COVID-19: коротко