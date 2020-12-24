Новый штамм коронавируса распространился в Азии
Случай инфицирования штаммом нового мутированного коронавируса подтвердили в Сингапуре. Страна приостановила авиасообщение с Великобританией.
Сингапур подтверждает 1 случай заболевания новым штаммом британского вируса, еще 11 случаев получили предварительное подтверждение. Об этом сообщило местное издание CNA со ссылкой на Минздрав Сингапура.
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Что известно об обнаруженном случае
Заболевания подтвердили у 17-летней девушки, которая училась в Великобритании с августа.
6 декабря она вернулась в Сингапур, а 7 декабря у студентки появилась лихорадка, уже на следующий день заболевание подтвердили.
Известно, что всех контактных лиц поместили на карантин, но у них отрицательные результаты теста и на COVID-19, и на новый штамм.
Действия Сингапура
В министерстве добавили, что "пока нет доказательств того, что новый штамм вируса распространяется в стране".
Вместе с тем, власти Китая решили приостановить авиасообщение с Британией из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Кратко о новом штамме коронавируса
- 14 декабря в Минздраве Британии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.
- Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.
- Штамм уже диагностировали в Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии и Малайзии.
- Ряд стран временно остановили авиасообщение с Объединенным Королевством.
Новый штамм COVID-19 / инфографика 24 канала
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