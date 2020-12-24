Случай инфицирования штаммом нового мутированного коронавируса подтвердили в Сингапуре. Страна приостановила авиасообщение с Великобританией.

Сингапур подтверждает 1 случай заболевания новым штаммом британского вируса, еще 11 случаев получили предварительное подтверждение. Об этом сообщило местное издание CNA со ссылкой на Минздрав Сингапура.

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Что известно об обнаруженном случае

Заболевания подтвердили у 17-летней девушки, которая училась в Великобритании с августа.

6 декабря она вернулась в Сингапур, а 7 декабря у студентки появилась лихорадка, уже на следующий день заболевание подтвердили.

Известно, что всех контактных лиц поместили на карантин, но у них отрицательные результаты теста и на COVID-19, и на новый штамм.

Действия Сингапура

В министерстве добавили, что "пока нет доказательств того, что новый штамм вируса распространяется в стране".

Вместе с тем, власти Китая решили приостановить авиасообщение с Британией из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Кратко о новом штамме коронавируса

14 декабря в Минздраве Британии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

Штамм уже диагностировали в Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии и Малайзии.

Ряд стран временно остановили авиасообщение с Объединенным Королевством.

Новый штамм COVID-19 / инфографика 24 канала