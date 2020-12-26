Во Франции обнаружили один случай быстрого распространения нового штамма коронавируса из Великобритании. Также накануне сообщили об еще 5 больных новым видом коронавируса в Японии.

Главное управление Минздрава Франции обнаружило новый штамм коронавируса у жителя города Тур. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

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Издание сообщает, что 19 декабря мужчина вернулся из Лондона. Сейчас больной не имеет симптомов болезни и находится на изоляции.

Пациент прошел обследование в больнице 21 декабря и обнаружил, что он заразился штаммом вируса, известным как VOC 202012/01.

Власти здравоохранения осуществили поиск контактов для медицинских работников, ухаживающих за пациентом, – подчеркнули в Минздраве Франции.

Ранее Министерство здравоохранения Японии сообщило о том, что в стране зафиксированы пять случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Что известно о новом штамме коронавируса

В декабре Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса.

Мутировавший COVID-19 обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.

Новый штамм вируса распространяется значительно быстрее, чем предыдущий.

Из-за этого в Объединенном Королевстве усилили карантин.

Более 40 стран мира прекратили транспортное сообщение с Британией.

Случаи нового штамма зафиксировали еще в нескольких странах мира, а в Нигерии – еще один мутировавший COVID-19.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала