Обнаружение нового штамма коронавируса не должно повлиять на процесс вакцинации от COVID-19. В Минздраве Германии также подтвердили, что мутировавший вирус – более заразный, поэтому распространяется на 70% быстрее, чем его предшественник.

Вакцинацию не будут останавливать из-за нового штамма

Таким образом, вакцинировать от COVID-19 будут согласно плану и имеющимися препаратами. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Swiss.Info.

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В США говорят, что вакцина будет эффективна против мутировавшего вируса

Солидарен со Шпаном доктор Вивек Мурти, которого команда Байдена выдвигает на должность главного санитарного врача США. Мурти уверен: уже разработанные вакцины будут эффективного действовать и против мутировавшего вируса.

Обратите внимание! Ранее о том, что новый штамм коронавируса более заразен, чем его предшественник, сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Однако Джонсон также отметил, что пока нет информации о том, что этот штамм вызывает большую смертность, или более тяжелые осложнения.

Страны мира массово приостанавливают сообщение с Британией

Отметим, что страны мира массово закрывают границы для жителей Великобритании. Страны ЕС собираются 21 декабря на экстренное заседание, чтобы решить, как реагировать на новую угрозу, которая распространяется с Туманного Альбиона.