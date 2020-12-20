Новый штамм коронавируса не повлияет на процесс вакцинации, – МОЗ Германии
Обнаружение нового штамма коронавируса не должно повлиять на процесс вакцинации от COVID-19. В Минздраве Германии также подтвердили, что мутировавший вирус – более заразный, поэтому распространяется на 70% быстрее, чем его предшественник.
Вакцинацию не будут останавливать из-за нового штамма
Таким образом, вакцинировать от COVID-19 будут согласно плану и имеющимися препаратами. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Swiss.Info.
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В США говорят, что вакцина будет эффективна против мутировавшего вируса
Солидарен со Шпаном доктор Вивек Мурти, которого команда Байдена выдвигает на должность главного санитарного врача США. Мурти уверен: уже разработанные вакцины будут эффективного действовать и против мутировавшего вируса.
Страны мира массово приостанавливают сообщение с Британией
Отметим, что страны мира массово закрывают границы для жителей Великобритании. Страны ЕС собираются 21 декабря на экстренное заседание, чтобы решить, как реагировать на новую угрозу, которая распространяется с Туманного Альбиона.
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