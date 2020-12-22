На фоне распространения по миру нового штамма коронавируса из Британии, Министерство здравоохранения Украины предоставило украинцам новые рекомендации. В ведомстве советуют воздержаться от стран, где было зафиксировано распространение новой мутации COVID-19.

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и в те страны, где уже зафиксировали новую вариацию вируса. Об этом главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал во время брифинга 22 декабря, сообщает 24 канал.

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Виктор Ляшко “Мы рекомендуем всем при возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса”.

Ляшко отметил, что несмотря на новый штамм коронавируса украинцам стоит воздержаться от поездок в любые страны, которые находятся в красной зоне. Список этих зон обновляется Министерством здравоохранения Украины каждые 7 дней.

Какие ограничения будут действовать для путешественников из Британии

Путешественники из Великобритании должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения.

Наличие такого полиса обязательно для людей, которые не являются гражданами Украины.

ПЦР-тест сделан не позднее чем за 48 часов для пересечения границы. Пересечь границу можно будет лишь в случае отрицательного результата.

В случае отсутствия теста должно быть определено место 14-дневной самоизоляции с установленным приложением "Дий дома".

Заместитель главы Минздрава добавил, что в министерстве будут наблюдать за развитием событий и целенаправленно усиливать тестирование, чтобы узнать, циркулирует ли новый штамм коронавируса в Украине.