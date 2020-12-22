Новый штамм коронавируса из Британии: Минздрав Украины предоставил новые рекомендации
На фоне распространения по миру нового штамма коронавируса из Британии, Министерство здравоохранения Украины предоставило украинцам новые рекомендации. В ведомстве советуют воздержаться от стран, где было зафиксировано распространение новой мутации COVID-19.
Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и в те страны, где уже зафиксировали новую вариацию вируса. Об этом главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал во время брифинга 22 декабря, сообщает 24 канал.
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Ляшко отметил, что несмотря на новый штамм коронавируса украинцам стоит воздержаться от поездок в любые страны, которые находятся в красной зоне. Список этих зон обновляется Министерством здравоохранения Украины каждые 7 дней.
Какие ограничения будут действовать для путешественников из Британии
- Путешественники из Великобритании должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения.
- Наличие такого полиса обязательно для людей, которые не являются гражданами Украины.
- ПЦР-тест сделан не позднее чем за 48 часов для пересечения границы. Пересечь границу можно будет лишь в случае отрицательного результата.
- В случае отсутствия теста должно быть определено место 14-дневной самоизоляции с установленным приложением "Дий дома".
Заместитель главы Минздрава добавил, что в министерстве будут наблюдать за развитием событий и целенаправленно усиливать тестирование, чтобы узнать, циркулирует ли новый штамм коронавируса в Украине.
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