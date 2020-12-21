Новый штамм коронавируса имеет 22 мутации, – вирусолог из Великобритании
Новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, имеет 22 мутации. Обычно один штамм отличается от другого 1-2 изменениями.
Такие характеристики нового штамма тревожат вирусологов. Об этом журналистам BBC рассказала вирусологиня Венди Барклай, по совместительству заведующая кафедрой инфекционных болезней и кафедры вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона.
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Это своего рода тревожный звонок. Биологически возможно, что вирус мог изменить свое поведение из-за этих мутаций,
– рассказала она.
Это необычное количество мутаций можно объяснить тем, что, вероятно, штамм возник у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла победить вирус. То есть организм стал идеальной средой для его мутации.
Что известно о новом штамме коронавируса:
- Считается, что этот штамм мог развиться у пациента в Великобритании или же был импортирован из страны с более низкой способностью отслеживать мутации.
- По предварительным данным, мутировавший вирус на 70% заразнее предыдущих версий.
- Как пояснили в ВОЗ, вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.
- Ученые считают, что имеющиеся вакцины будут эффективными против нового штамма, ведь они вызывают иммунный ответ против пикового белка. Иммунная система учится атаковать несколько разных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что новый штамм повлиял лишь на скорость распространения вируса. Показатели смертности остались на прошлых отметках.
- Великобританию постепенно изолируют от остального мира. О прекращении пассажирского авиасообщения уже сообщили более 10 стран, 6 из них – за пределами еврозоны. В то же время ЕС хочет пойти дальше и остановить морское и железнодорожное сообщение.
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