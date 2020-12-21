Новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, имеет 22 мутации. Обычно один штамм отличается от другого 1-2 изменениями.

Такие характеристики нового штамма тревожат вирусологов. Об этом журналистам BBC рассказала вирусологиня Венди Барклай, по совместительству заведующая кафедрой инфекционных болезней и кафедры вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона.

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Это своего рода тревожный звонок. Биологически возможно, что вирус мог изменить свое поведение из-за этих мутаций,

– рассказала она.

Это необычное количество мутаций можно объяснить тем, что, вероятно, штамм возник у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла победить вирус. То есть организм стал идеальной средой для его мутации.

Что известно о новом штамме коронавируса: