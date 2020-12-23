По меньшей мере 4 случая мутированного COVID-19 обнаружили в Израиле. Ранее в стране специально усилили карантин, чтобы избежать массового распространения вируса.

Трое из инфицированных вернулись из Великобритании

Известно, что 3 из 4 инфицированных новым штаммом недавно вернулись из Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, информирует Anadolu.

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Еще 21 декабря в Израиль запретили въезд из Великобритании, Дании и ЮАР. Исключение сделали только для израильтян, которые возвращаются из этих стран. Однако им придется посидеть на 14-дневной самоизоляции.

Уже на следующий день, 22 декабря, Тель-Авив решил запретить въезд уже для всех иностранцев минимум на 10 дней. Это правило не распространяется на лиц, которые имеют разрешение на работу и членов их семей.

Что известно о мутировавшем штамме коронавируса

14 декабря в Минздраве Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса. Мутировавший COVID-19 обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.

Опасность вируса в том, что он гораздо быстрее распространяется , чем его предшественник.

, чем его предшественник. Десятки стран мира прекратили транспортное сообщение с Объединенным Королевством.

Новый штамм уже зафиксировали в Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии и Малайзии.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала