В Германии зарегистрирован первый случай нового штамма коронавируса, который несколько недель назад обнаружили в Великобритании.

Мутировавший штамм коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у женщины, которая в воскресенье 20 декабря прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне, сообщает Focus Online.

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Первый образец для ПЦР-теста она сдала по прилету, и он оказался положительным. С тех пор она находится на самоизоляции. Болезнь протекает в легкой форме. Все контактные лица пациентки также самоизолировались, хотя пока не имеют симптомов COVID-19.

Что известно о новом штамме коронавируса из Британии:

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Они считают, что рост заболеваемости в юго-восточной части Англии может быть связан с ним.

Пока что считается, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов – по предварительным данным, он на 70% заразнее.

При этом уровень летальности не изменился. Поэтому эксперты считают, что он не представляет особой опасности.

Штамм уже диагностировали в Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии, Азии и Малайзии.

Ряд стран временно остановили авиасообщение с Объединенным Королевством.

Новый штамм COVID - 19 / инфографика 24 канала