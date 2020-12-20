Новый штамм коронавируса в Британии: Нидерланды прекращают принимать рейсы из страны
Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавирусной инфекции. Вирус распространяется быстрее, чем раньше.
В правительстве отметили, что в начале декабря в Нидерландах обнаружили тот же тип вируса, который сейчас зафиксировали в Британии. Для уменьшения риска ввоза в страну нового штамма коронавируса Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал ограничить рейсы из Великобритании.
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Запрет вводится с 6 часов утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать предварительно до 1 января. Также нидерландские власти рассматривают возможный запрет другого транспортного сообщения с Великобританией.
В результате сегодня вечером правительство Нидерландов решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря в 6:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени) вступит в силу запрет на рейсы из Великобритании. Этот запрет будет действовать самое позднее до 1 января 2021 года,
– пишет пресс-служба правительства.
Что известно о новом штамме коронавируса в Британии
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились больше тысячи человек. Главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Витти отметил, что новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный вирус.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мутация коронавируса может быть на 70% заразнее, чем прошлый штамм.
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