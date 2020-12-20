Новый штамм COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре: детали
Новый штамм коронавируса в Великобритании обнаружили еще в сентябре 2020 года. Геном расшифровали уже в октябре. Однако тогда никто не придал этому значения, ведь вирусы часто мутируют.
Впервые мутации коронавируса обнаружили в юго-восточном регионе Великобритании. Об этом заявила сотрудница Службы здравоохранения Англии доктор Сюзан Гопкинс, сообщает Sky news.
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Однако уже в конце ноября новый штамм коронавируса обнаружили также в графстве Кент. Количество заражений росла, поэтому 11 декабря о мутации COVID-19 сообщили власти Великобритании.
По словам Гопкинс, больше всего зараженных новым штаммом коронавируса в Лондоне и в восточных регионах Великобритании. Однако его также обнаружили в небольшом количестве на всей территории страны, а также в Шотландии, Дании и Австралии.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса не опаснее классического, однако распространяется гораздо быстрее.
- ВОЗ начала тесное сотрудничество с правительством Великобритании, чтобы остановить распространение мутации коронавируса.
- Ряд стран мира уже закрыл воздушные границы с Великобританией.
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