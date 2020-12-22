Всемирная организация здравоохранения проведет совещание из-за нового штамма коронавируса. Это сделают для того, чтобы обсудить стратегию реагирования и противодействия.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград рассказала об опасности мутации коронавируса и об уменьшении количества выявленных случаев в Украине. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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По ее словам, штамм появился еще в конце сентября. Но в течение 2 месяцев он приобретал свой эпидемиологический потенциал и только сейчас стал проблемой.

Новый штамм уже давно ушел из Англии в другие континенты: в Австралию, Африку, ряд европейских государств,

– отметила Виноград.

Мутировавший вирус заразнее обычного

Експерт подтвердила, что мутировавший вирус действительно заразнее на 70%, это доказали многочисленные исследования. Часто мутаций, которые накапливаются за определенный период, достаточно для того, чтобы изменились свойства вируса.

"Для нас желательно, чтобы он стал менее патогенным. Зато вирус как биологический вид нуждается накопить себя как биомассу на планете", – она заметила.

От карантин не будет нужного результата

Жестокий карантин, как отметила епидемиолог, не покажет нужного результата, поскольку в соответствии со стандартами реагирования нужно принимать ограничения на 2 инкубационных периода. Один такой период – 21 день, то есть всего нужно принять решение на 42 дня.

Несмотря на это, любые, даже маленькие меры являются эффективными. Виноград также сказала, что Украине удалось очень много:

преодолеть негативизм людей, которые не хотели верить в наличие вируса;

научить украинцев соблюдать соответствующие меры безопасности;

наладить систему контроля, которая дает возможность понимать эффективность тех мер.

Также она добавила, что вирус очень любит холод: чем ниже температура, тем стабильнее он будет сохранять инфекционность. Поэтому эксперт посоветовала на новогодние праздники воздержаться от массовых празднований у елки и зимних курортов.

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