Из-за мутации коронавируса в Великобритании могут ввести длительный карантин. Действующие строгие ограничения действуют с 19 ноября и могут действовать еще в течение нескольких месяцев.

Снять карантин можно будет тогда, когда успеют вакцинировать значительную часть британского населения. Об этом сообщает The Guardian.

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Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы вообще каждый в зоне "4 уровня" (зона жесткого карантина – 24 канал) вел себя так, словно именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других,

– сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ряд стран уже приостановили авиасообщение с Британией

Специфика нового штамма состоит в том, что он значительно заразнее, чем предыдущий. Поэтому в тех районах, где он распространяется, заболеваемость резко возрастает. Там где этого штамма нет, – карантин дает результат.

Отметим, что из-за распространения нового штамма COVID-19 ряд европейских стран закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией.

В Великобритании – строгие ограничения на Рождество

В самой Великобритании – в зоне 4 уровня – встречи с близкими и знакомыми запрещены даже на Рождество. На остальной территории – встреча с компанией возможна лишь 25 декабря.