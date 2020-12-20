Мутировавший COVID-19 может отправить Британию в длительный локдаун
Из-за мутации коронавируса в Великобритании могут ввести длительный карантин. Действующие строгие ограничения действуют с 19 ноября и могут действовать еще в течение нескольких месяцев.
Снять карантин можно будет тогда, когда успеют вакцинировать значительную часть британского населения. Об этом сообщает The Guardian.
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Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы вообще каждый в зоне "4 уровня" (зона жесткого карантина – 24 канал) вел себя так, словно именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других,
– сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Ряд стран уже приостановили авиасообщение с Британией
Специфика нового штамма состоит в том, что он значительно заразнее, чем предыдущий. Поэтому в тех районах, где он распространяется, заболеваемость резко возрастает. Там где этого штамма нет, – карантин дает результат.
Отметим, что из-за распространения нового штамма COVID-19 ряд европейских стран закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией.
В Великобритании – строгие ограничения на Рождество
В самой Великобритании – в зоне 4 уровня – встречи с близкими и знакомыми запрещены даже на Рождество. На остальной территории – встреча с компанией возможна лишь 25 декабря.
Что известно о новом штамме коронавируса?
Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый штамм COVID-19 – на 70% заразнее, чем предыдущий. Пока нет данных, что мутировавший вирус вызывает больше осложнений.
По информации ВОЗ, случаи заболеваний обнаружили не только в Соединенном Королевстве, но и в Дании, Нидерландах и Австралии.
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