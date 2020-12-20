Новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах, Австралии и Дании. Несколько дней назад этот штамм также обнаружили в Великобритании, из-за чего ряд стран уже прекратили авиасообщение с ней.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса не отличается повышенной смертоносностью, однако распространяется гораздо быстрее. Об этом сообщает ВВС. Актуально Агрессивный штамм COVID-19 в Великобритании: какие страны закрыли сообщения с Туманным Альбионом Власти Нидерландов уже заявили, что будут сотрудничать со странами ЕС, чтобы изучить возможности ограничения дальнейшей передачи нового штамма коронавируса. В ВОЗ сообщили о тесном сотрудничестве с правительством Великобритании. Что известно о новом штамме вируса В Минздраве Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мутация может быть на 70% заразнее, чем классический коронавирус.

Ряд стран мира уже закрили сообщение с Великобританией.

В Великобритании ввели максимальные ограничения. Люди в панике пытаются уехать из больших городов. В частности, пустеет Лондон. Лидер партии Brexit Найджел Фараж заявил, что Лондон 20 декабря напоминает ему о ситуации во время начала Второй мировой войны.