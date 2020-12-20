Новый штамм коронавируса обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии: что говорит ВОЗ
Новый штамм коронавируса обнаружили в Нидерландах, Австралии и Дании. Несколько дней назад этот штамм также обнаружили в Великобритании, из-за чего ряд стран уже прекратили авиасообщение с ней.
По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса не отличается повышенной смертоносностью, однако распространяется гораздо быстрее. Об этом сообщает ВВС.
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Власти Нидерландов уже заявили, что будут сотрудничать со странами ЕС, чтобы изучить возможности ограничения дальнейшей передачи нового штамма коронавируса.
В ВОЗ сообщили о тесном сотрудничестве с правительством Великобритании.
Что известно о новом штамме вируса
- В Минздраве Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что мутация может быть на 70% заразнее, чем классический коронавирус.
- Ряд стран мира уже закрили сообщение с Великобританией.
- В Великобритании ввели максимальные ограничения. Люди в панике пытаются уехать из больших городов. В частности, пустеет Лондон. Лидер партии Brexit Найджел Фараж заявил, что Лондон 20 декабря напоминает ему о ситуации во время начала Второй мировой войны.
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