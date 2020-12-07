Ученые из Нидерландов сумели разработать эффективную модель мозгового имплантата. С помощью этой системы незрячие люди могут ориентироваться в пространстве.

Ученые из Нидерландского института нейробиологии создали более совершенную модель мозгового имплантата для создания искусственного зрительного восприятия. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Да, такие технологии существуют и сейчас. Но они генерируют лишь небольшое число точек, не слишком стабильны в работе и недолговечны.

Зато ученые из Нидерландов создали имплантаты с высоким разрешением, которые состоят из 1024 электродов.

Исследователи уже проверили изобретение на обезьянах. Животным вживляли имплантаты в зрительную кору. На начальных этапах эксперимента обезьянам давали простые задания вроде подвигать зрачками. А позже задачу усложнили – животные должны были распознавать буквы, образы, линии, движущиеся объекты.

Этот имплантат взаимодействует непосредственно с мозгом, то есть зрительные глаза и нервы не вовлечены в процесс.

Но, к сожалению, имплантат будет полезным только для тех людей, которые потеряли зрение в результате травмы сетчатки глаза или зрительного нерва и имеют неповрежденную зрительную кору.

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