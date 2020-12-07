Новый метод лечения частично возвращает зрение слепым людям
Ученые из Нидерландов сумели разработать эффективную модель мозгового имплантата. С помощью этой системы незрячие люди могут ориентироваться в пространстве.
Ученые из Нидерландского института нейробиологии создали более совершенную модель мозгового имплантата для создания искусственного зрительного восприятия. Исследование опубликовано в журнале Science.
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Да, такие технологии существуют и сейчас. Но они генерируют лишь небольшое число точек, не слишком стабильны в работе и недолговечны.
Зато ученые из Нидерландов создали имплантаты с высоким разрешением, которые состоят из 1024 электродов.
Исследователи уже проверили изобретение на обезьянах. Животным вживляли имплантаты в зрительную кору. На начальных этапах эксперимента обезьянам давали простые задания вроде подвигать зрачками. А позже задачу усложнили – животные должны были распознавать буквы, образы, линии, движущиеся объекты.
Этот имплантат взаимодействует непосредственно с мозгом, то есть зрительные глаза и нервы не вовлечены в процесс.
Но, к сожалению, имплантат будет полезным только для тех людей, которые потеряли зрение в результате травмы сетчатки глаза или зрительного нерва и имеют неповрежденную зрительную кору.
Почему это устройство не подходит для людей, которые не видят с рождения
- Подобные протезы создают на основе фосфен. Это зрительные ощущения, возникающие у человека без воздействия света на глаз.
- Но его видят только те люди, которые потеряли зрение при жизни из-за искусственного нарушения зрительной коры головного мозга. Да, к сожалению, незрячие от рождения люди не способны видеть фосфен.
- С помощью таких протезов возможно восстановить только слабую видимость предметов и возможность ориентироваться в пространстве.
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