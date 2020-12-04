Компании Pfizer и Moderna, которые разработали вакцину от COVID-19, использовали новую технологию. Она позволит быстро производить большое количество доз.

Революционность новой вакцины заключается также в ее высокой эффективности. Об этом сообщил биолог-генетик Александр Коляда в эфире программы "Свобода слова".

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В чем заключается революционность вакцины

По его словам, 95% – это уровень, который был трудно достижимым для привычных вакцин:

от кори;

от туберкулеза;

от сезонного гриппа.

Эффективность вакцины от COVID-19 составляет примерно 40–50%

Новая технология

Новая технология позволит быстро производить большое число доз препарата.

Она снимает целый ряд рисков, связанных с тем, что надо работать с вирусом. Надо иметь лаборатории, в которых вирусы выращивают. Она позволяет перейти на уровень химии, то есть делать все быстрее, как на заводе,

– отметил Коляда.

Он также отметил, что разработка вакцин перестает быть биологическим и медицинским процессом, а становится более техническим.

Какая особенность

Особенность вакцины заключается в том, что ее нужно вводить не обычным уколом в кожу, а доставить препарат в клетку. "Одна из компаний рассматривает вариант специальных приборов, которые должны стоять в каждом манипуляционном кабинете. Это будет та самая прививка в плечо, к которой мы привыкли, но по более усложненной технологии", – рассказал генетик.

Отметим! Более половины украинцев планирует вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен в стране.

Он уточнил, что прибор стоит недорого и является модифицированным вариантом шприца.