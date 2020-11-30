Новые случаи коронавируса среди военных: какова ситуация в ВСУ
За сутки 29 ноября в рядах Вооруженных сил обнаружили 68 новых случаев коронавируса. Всего болеют 3140 военных.
Всего за время пандемии выздоровели 7064 человека, летальных исходов – 26. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.
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На изоляции находятся 412 человек, однако в течение 3 суток карантин завершат 65 военных.
Подробнее о новых случаях
В больницы забрали 21 больного.
- Черниговский военный госпиталь – 9 военнослужащих;
- Черкасский военный госпиталь – 4 военнослужащих;
- Николаевский военный госпиталь – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона и Житомирский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий.
Отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Все получают необходимое лечение.
Однако 47 военных лечатся дома. У них наблюдают легкое течение заболевания.
- Киевская область – 24 военнослужащих и 3 работника ВСУ;
- Николаевская область – 9 военнослужащих;
- Днепропетровская область – 4 военнослужащих;
- Львовская и Сумская области – по 2 военнослужащих;
- Житомирская, Одесская и Винницкая области – по 1 военнослужащему.
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