За сутки 29 ноября в рядах Вооруженных сил обнаружили 68 новых случаев коронавируса. Всего болеют 3140 военных.

Всего за время пандемии выздоровели 7064 человека, летальных исходов – 26. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

К теме Украинские военные получат 20 аппаратов ИВЛ от Германии

На изоляции находятся 412 человек, однако в течение 3 суток карантин завершат 65 военных.

Подробнее о новых случаях

В больницы забрали 21 больного.

Черниговский военный госпиталь – 9 военнослужащих;

Черкасский военный госпиталь – 4 военнослужащих;

Николаевский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона и Житомирский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий.

Отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Все получают необходимое лечение.

Однако 47 военных лечатся дома. У них наблюдают легкое течение заболевания.

Киевская область – 24 военнослужащих и 3 работника ВСУ;

Николаевская область – 9 военнослужащих;

Днепропетровская область – 4 военнослужащих;

Львовская и Сумская области – по 2 военнослужащих;

Житомирская, Одесская и Винницкая области – по 1 военнослужащему.

Обратите внимание! Чаще всего инфекция распространяется во время встреч с людьми, не входящими в близкий круг лиц.

Важно В Украине обнаружили 9 946 новых больных COVID-19: действительно ли помог карантин выходного дня