Интервальное голодание – популярный диетический тренд. Поэтому ученые сравнили его эффективность с обычным ограничением количества калорий в диете.

Новые данные показывают, что для похудения важно количество калорий, а не время суток, когда их потребляют, говорится в пресс-релизе Американского кардиологического общества.

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Что такое интервальное голодание

Это диета, которая предполагает питание только в течение ограниченного периода суток (обычно – от четырех до восьми часов в день). При интервальном голодании не нужно считать калории и можно есть что угодно.

Как происходило исследование

В новом исследовании участвовал 41 человек с лишним весом и сахарным диабетом. Их разделили на две группы. Часть участников (21 человек) должна была получать 80% калорий в первой половине дня (до 13 часов). Остальные могли есть в течение 12 часов в сутки, они должны были потреблять половину суточных калорий после пяти часов вечера.

Участники из обеих групп получали одинаковое количество пищи ежесуточно, им выдавали специально приготовленные блюда. Ученые назвали питание, использованное в исследовании, здоровым и низкокалорийным. Исследование длилось 12 недель.

Интервальное голодание не помогает похудеть

Использование стандартизированных блюд для всех участников должно делать результаты более правдивыми. В предыдущих исследованиях участники из группы интервального голодания могли есть любую пищу.

В этом исследовании интервальное голодание не показало никаких преимуществ. Участники из обеих групп похудели примерно в одинаковой степени. Ученые считают, что главную роль в этом сыграло ограничение дневного количества калорий.