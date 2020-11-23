Обязательное ношение масок в общественных местах замедляет распространение COVID-19, показало новое исследование, которое провели американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Исследование было проведено в штате Канзас. Губернатор штате 2 июля подписал приказ об обязательном ношении масок в общественных местах.

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Почему нужно носить маски

Большая часть провинций (81) отказалась от его выполнения, но 24 провинции обязали жителей носить маски. Ученые из CDC оценили уровень распространение инфекции в различных провинциях накануне введения масочного режима, а затем в период с 3 июля по 23 августа.

В провинциях, которые требовали ношение масок, количество новых случаев COVID-19 сократилось на 6%. В провинциях, которые не ввели масочный режим, за время исследования заболеваемость выросла на 100%.

Ученые указывают, что новое исследование дает новые доказательства важности ношения масок и законов, регулирующих их использование.

Предыдущие исследования

Данные нового исследования согласуются с результатами предыдущих научных работ. Обязательное ношение масок в 15 штатах и ​​округе Колумбия, согласно расчетам, предотвратили 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Аризоне распространение болезни замедлилось на фоне масочного режима в июне.