Темпы распространения новой мутации коронавируса в Великобритании заставили весь мир снова волноваться: страны ЕС собирают срочное заседание, в Лондоне ввели жесткий локдаун, а ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией.

Как возникла мутация

4 декабря Великобритания объявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в 60 регионах страны, об этом сразу известили ВОЗ. Почему возникла мутация, пока неизвестно. Вероятно, это произошло из-за того, что вирус атаковал пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла его преодолеть. Вместо этого организм этого человека стал благоприятной средой для мутации коронавируса. Насколько опасна новая мутация и повлияет ли она на эффективность вакцины, разобрался 24 канал.

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N501Y – новая мутация вируса SARS-CoV-2

N501Y – именно такое название получил новый штамм коронавируса. В настоящее время неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность для человечества, так как коронавирусы имеют способность мутировать, и это не является чем-то уникальным. В частности, уже возникала мутация в Европе в феврале – D614G, летом в Испании регистрировали мутацию A222V, но это никак не повлияло на заболеваемость в целом.

Почему коронавирус мутирует? Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.

Что точно известно о мутации британского штамма

Впервые этот новый штамм обнаружили еще в сентябре , а уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне регистрировали именно новым штаммом коронавируса, теперь это свыше 65% от общего количества заражений COVID-19.

, а уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне регистрировали именно новым штаммом коронавируса, теперь это свыше 65% от общего количества заражений COVID-19. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее и именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции. Но есть ученые, которые убеждают, что такие расчеты завышены.

и именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции. Но есть ученые, которые убеждают, что такие расчеты завышены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала случаи инфицирования новым штаммом вируса, который совпал с британскими, в Нидерландах, Австралии и Дании. Кроме того, о новом, более заразном варианте коронавируса ранее сообщали и в Южно-Африканской Республике. Однако родственна ли африканская мутация с британской, пока неизвестно.

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Обзор ученых

Речь идет о потенциально важных изменениях 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка, который собственно и отвечает за инфицирование клеток, и благодаря которому, коронавирус инфицирует организм.

Одна из мутаций – N501Y – ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).

Важно! Любые изменения в этом ключе помогут вирусу проникать внутрь, то есть добавят штамму преимущество. Исследования Кембриджского университета свидетельствуют о том, что в лабораторных условиях эта мутация увеличивает инфекционность коронавируса в 2 раза!



Ученые теперь не имеют полного расшифрованного генома вируса / Фото Unsplash

Что конкретно может изменить мутация в ходе пандемии

Ученые опасаются, что мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, которые уже переболели COVID-19.

Симптомы нового штамма такие же, как при COVID-19. А вот что касается большой смертности от нового вида коронавируса, то пока нет никаких оснований так считать.

Новая мутация хоть и распространяется быстрее, она не вызывает более серьезные осложнения, чем SARS-CoV-2.

Впрочем, стоит понимать, если больных становится больше, это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Будет ли вакцина эффективной против нового штамма вируса

В ВОЗ уверяют, что да, и объясняют это тем, что все 3 готовые сейчас вакцины – BNT162b2 от Pfizer, Moderna и AsrtaZeneca (Оксфордского университета) вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк-белок коронавируса.

По данным производителей, их вакцины настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные компоненты вируса, а это значит, что даже несмотря на то, что часть шипа мутировала, вакцины, как и раньше, будут эффективны.

Но! Исследователи работали во время разработок вакцины с одним геномом вируса, а теперь в нем появились мутации, кроме того, вероятно, они не последние. Так что теперь геном вируса изменился, как он отреагирует на вакцину – на 100% предсказать сложно!

Также есть вероятность, что вакцину против коронавируса необходимо будет регулярно видоизменять, как в случае с вакциной против гриппа.

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От редакции: Не стоит паниковать по поводу новой мутации коронавируса, так как пока нет никаких доказательств, что он вызывает какие-то другие осложнения, чем COVID-19. Однако стоит помнить, что коронавирус стал причиной смерти уже более 1,6 миллиона человек во всем мире, а потому это новый штамм вируса или не новый – риски высокие. Соблюдайте правила гигиены, социального дистанцирования и сохраняйте ментальное спокойствие.