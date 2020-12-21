Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно
Темпы распространения новой мутации коронавируса в Великобритании заставили весь мир снова волноваться: страны ЕС собирают срочное заседание, в Лондоне ввели жесткий локдаун, а ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией.
Как возникла мутация
4 декабря Великобритания объявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в 60 регионах страны, об этом сразу известили ВОЗ. Почему возникла мутация, пока неизвестно. Вероятно, это произошло из-за того, что вирус атаковал пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла его преодолеть. Вместо этого организм этого человека стал благоприятной средой для мутации коронавируса. Насколько опасна новая мутация и повлияет ли она на эффективность вакцины, разобрался 24 канал.
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N501Y – новая мутация вируса SARS-CoV-2
N501Y – именно такое название получил новый штамм коронавируса. В настоящее время неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность для человечества, так как коронавирусы имеют способность мутировать, и это не является чем-то уникальным. В частности, уже возникала мутация в Европе в феврале – D614G, летом в Испании регистрировали мутацию A222V, но это никак не повлияло на заболеваемость в целом.
Почему коронавирус мутирует?Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.
Что точно известно о мутации британского штамма
- Впервые этот новый штамм обнаружили еще в сентябре, а уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне регистрировали именно новым штаммом коронавируса, теперь это свыше 65% от общего количества заражений COVID-19.
- Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее и именно по этой причине на 0,4 может вырасти индекс репродукции. Но есть ученые, которые убеждают, что такие расчеты завышены.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала случаи инфицирования новым штаммом вируса, который совпал с британскими, в Нидерландах, Австралии и Дании. Кроме того, о новом, более заразном варианте коронавируса ранее сообщали и в Южно-Африканской Республике. Однако родственна ли африканская мутация с британской, пока неизвестно.
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Обзор ученых
Речь идет о потенциально важных изменениях 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка, который собственно и отвечает за инфицирование клеток, и благодаря которому, коронавирус инфицирует организм.
Одна из мутаций – N501Y – ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).
Ученые теперь не имеют полного расшифрованного генома вируса / Фото Unsplash
Что конкретно может изменить мутация в ходе пандемии
Ученые опасаются, что мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, которые уже переболели COVID-19.
Симптомы нового штамма такие же, как при COVID-19. А вот что касается большой смертности от нового вида коронавируса, то пока нет никаких оснований так считать.
Новая мутация хоть и распространяется быстрее, она не вызывает более серьезные осложнения, чем SARS-CoV-2.
Впрочем, стоит понимать, если больных становится больше, это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.
Будет ли вакцина эффективной против нового штамма вируса
В ВОЗ уверяют, что да, и объясняют это тем, что все 3 готовые сейчас вакцины – BNT162b2 от Pfizer, Moderna и AsrtaZeneca (Оксфордского университета) вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк-белок коронавируса.
По данным производителей, их вакцины настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные компоненты вируса, а это значит, что даже несмотря на то, что часть шипа мутировала, вакцины, как и раньше, будут эффективны.
Также есть вероятность, что вакцину против коронавируса необходимо будет регулярно видоизменять, как в случае с вакциной против гриппа.
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