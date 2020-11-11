Новая вакцина от рака на 100% защищает от рецидивов
Ученые объединили два метода лечения рака в один, поскольку по отдельности они либо слишком токсичны, либо неэффективны против определенных типов опухолей. Эксперименты показали, что эффективность нового подхода на 100% защищает от рецидива.
Над разработкой новой вакцины работают ученые из Гарвардского университета. Учитывая недостатки и преимущества химиотерапии и иммунотерапии, они разработали новый способ борьбы с опухолью на основе комбинации этих двух методов.
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Первые эксперименты
Тестирование эффективности вакцины проводили на моделях грызунов с тройным негативным раком молочной железы, при котором иммунотерапия неэффективна, ведь опухоль очень агрессивна.
Два компонента вакцины располагаются на альгинатном гидрогелевом каркасе.
- Одна часть состоит из белковой молекулы GM-CSF, которая стимулирует развитие и концентрацию дендритных клеток для поглощения антигенов из опухолей Т-клетками.
- Вторая часть вакцины содержит химиотерапевтический препарат доксорубицин, присоединенный к пептиду iRGD.
Перспективы применения вакцины
Ученые также добавили в вакцину CpG динуклеотид для усиления иммунного ответа и получили результаты еще лучше. Мыши демонстрировали значительно более медленный рост опухоли и более высокие шансы на жизнь.
Чтобы оценить силу иммунного ответа, ученые извлекли и проанализировали клетки из лимфатических узлов и селезенки.
Как действует вакцина: цели
- Оказалось, что 14% Т-клеток реагировали против рака, а это означает, что дендритные клетки научили их нацеливаться на рак.
- Затем ученые выяснили, как вакцина влияет на микроподвижность опухоли: у грызунов были высокие показатели белка кальретикулина, который является индикатором гибели раковых клеток, а также большое количество лейкоцитов, связанных с повышенной противораковой активностью и высокими шансами на жизнь.
Эффективность вакцины можно увеличить, если в комбинации применять ингибиторы контрольных точек против PD-L1 на опухолевых клетках, чтобы заблокировать возможность рака маскироваться от иммунного ответа.
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Возможность применения вакцины для людей
Чтобы оценить потенциал вакцины для людей, ученые вводили вакцину мышам после удаления первичной опухоли.
- Все 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток.
- Вакцина не только активизирует дендритные клетки, но и меняет микросреду опухоли, чтобы дать иммунной системе повышенный доступ к очагу рака.
Сейчас команда совершенствует вакцину, чтобы применять ее для других типов опухолей.
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