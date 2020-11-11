Ученые объединили два метода лечения рака в один, поскольку по отдельности они либо слишком токсичны, либо неэффективны против определенных типов опухолей. Эксперименты показали, что эффективность нового подхода на 100% защищает от рецидива.

Над разработкой новой вакцины работают ученые из Гарвардского университета. Учитывая недостатки и преимущества химиотерапии и иммунотерапии, они разработали новый способ борьбы с опухолью на основе комбинации этих двух методов.

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Первые эксперименты

Тестирование эффективности вакцины проводили на моделях грызунов с тройным негативным раком молочной железы, при котором иммунотерапия неэффективна, ведь опухоль очень агрессивна.

Два компонента вакцины располагаются на альгинатном гидрогелевом каркасе.

Одна часть состоит из белковой молекулы GM-CSF , которая стимулирует развитие и концентрацию дендритных клеток для поглощения антигенов из опухолей Т-клетками.

, которая стимулирует развитие и концентрацию дендритных клеток для поглощения антигенов из опухолей Т-клетками. Вторая часть вакцины содержит химиотерапевтический препарат доксорубицин, присоединенный к пептиду iRGD.

Результаты исследования: вакцина разрушает раковые клетки и замедляет метастазирование в легких.

Перспективы применения вакцины

Ученые также добавили в вакцину CpG динуклеотид для усиления иммунного ответа и получили результаты еще лучше. Мыши демонстрировали значительно более медленный рост опухоли и более высокие шансы на жизнь.

Чтобы оценить силу иммунного ответа, ученые извлекли и проанализировали клетки из лимфатических узлов и селезенки.

Как действует вакцина: цели

Оказалось, что 14% Т-клеток реагировали против рака , а это означает, что дендритные клетки научили их нацеливаться на рак.

, а это означает, что дендритные клетки научили их нацеливаться на рак. Затем ученые выяснили, как вакцина влияет на микроподвижность опухоли: у грызунов были высокие показатели белка кальретикулина, который является индикатором гибели раковых клеток, а также большое количество лейкоцитов, связанных с повышенной противораковой активностью и высокими шансами на жизнь.

Эффективность вакцины можно увеличить, если в комбинации применять ингибиторы контрольных точек против PD-L1 на опухолевых клетках, чтобы заблокировать возможность рака маскироваться от иммунного ответа.

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Возможность применения вакцины для людей

Чтобы оценить потенциал вакцины для людей, ученые вводили вакцину мышам после удаления первичной опухоли.

Все 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток.

Вакцина не только активизирует дендритные клетки, но и меняет микросреду опухоли, чтобы дать иммунной системе повышенный доступ к очагу рака.

Кроме того, вакцина создает иммунную память, предотвращая дальнейшие рецидивы.

Сейчас команда совершенствует вакцину, чтобы применять ее для других типов опухолей.