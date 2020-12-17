От рака печени ежегодно умирают около 750 тысяч человек. Результаты клинических исследований улучшили эффективность терапии и продлили продолжительность жизни пациентов с диагнозом рак печени минимум вдвое.

Улучшить эффективность транс-артериальной радиоэмболизации (внутренняя лучевая терапия рака) взялись ученые из Университета Томаса Джефферсона, пишет медицинский журнал EurekAlert.

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Почему это важно

Во время такого лечения в кровеносные сосуды печени вводятся специальные радиоактивные микросферы, которые обеспечивают целевое облучение опухоли. Однако эффективность терапии достаточно ограничена. Нужны были дополнительные соединения, которые усилили бы эффект терапии.

Доклинические эксперименты показали, что дополнительное введение микропузырьков газа в липидную оболочку печени и их разрыв с помощью ультразвука – безопасный и эффективный метод в борьбе с раком.

Как действует новый метод

Эффективность облучения повышается путем физических и химических повреждений кровеносных сосудов в результате разрыва пузырей, которые делают их более чувствительными к радиации. Направляя микропузырьки точно в место опухоли удается добиться наибольшего эффекта.

В пилотной фазе терапию протестировали на 28 пожилых пациентах:

первой группе вводили комбинированное лечение,

второй транс-артериальную радиоэмболизацию дополняли плацебо.

Результаты доклинических исследований

В первой группе 93% пациентов ответили на лечение полностью или частично, в то время, как в группе плацебо лечение сработало лишь у 50% участников.

После экспериментальной терапии пациенты жили дольше и реже нуждались в повторных курсах облучения.

Даже на ранней стадии мы смогли достичь значительного улучшения состояния пациентов, а также безопасность лечения, – отметили исследователи.

Вспомогательная терапия не имела негативных последствий на организм и не ухудшила жизненно важные функции организма, в том числе функций печени.