В Вооруженных силах Украины зафиксировали 34-й летальный случай, который вызвал коронавирус. За сутки 16 декабря на СOVID-19 заболели сразу 199 военных и работников ВСУ.

Статистика COVID-19 в ВСУ

Всего за время пандемии выздоровел 9371 человек, болеют 3 159 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Украины в фейсбуке.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 333 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток – 85.

Что известно о смерти военного

Работник ВСУ лечился от коронавируса в Херсонской городской больнице. Состояние пациента значительно ухудшилось и интенсивная терапия результата не дала. По предварительной информации, умерший имел сопутствующие заболевания.

Кратко о новых случаях коронавируса

За сутки выявили 199 новых случаев коронавируса. 4 больных лечатся в госпиталях:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ";

Черновицкий и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему;

Житомирский военный госпиталь – 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 195 человек. Больше всего из них – на Киевщине, Одесской и Николаевской областях. Их состояние здоровья стабильное, у них легкое течение заболевания.

Обратите внимание! В командовании медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг общения.