Новая смерть от COVID-19 в рядах ВСУ: сколько новых больных
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 34-й летальный случай, который вызвал коронавирус. За сутки 16 декабря на СOVID-19 заболели сразу 199 военных и работников ВСУ.
Статистика COVID-19 в ВСУ
Всего за время пандемии выздоровел 9371 человек, болеют 3 159 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Украины в фейсбуке.
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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 333 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток – 85.
Что известно о смерти военного
Работник ВСУ лечился от коронавируса в Херсонской городской больнице. Состояние пациента значительно ухудшилось и интенсивная терапия результата не дала. По предварительной информации, умерший имел сопутствующие заболевания.
Кратко о новых случаях коронавируса
За сутки выявили 199 новых случаев коронавируса. 4 больных лечатся в госпиталях:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ";
- Черновицкий и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему;
- Житомирский военный госпиталь – 1 работник ВС Украины
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 195 человек. Больше всего из них – на Киевщине, Одесской и Николаевской областях. Их состояние здоровья стабильное, у них легкое течение заболевания.
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