В мире активно обсуждают новый вид COVID-19, обнаруженный в Великобритании. Между тем эксперты призывают не паниковать, поскольку делать окончательные выводы об "обновленной версии" вируса – слишком рано.

Почему вирус мутирует и чем это может нам грозить – в материале сайта 24 канала.

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Что известно о новой разновидности COVID-19?

Новую разновидность COVID-19 обнаружили на днях в Великобритании. Сейчас зарегистрировано более тысячи случаев, преимущественно на юге Англии.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок при этом заявил, что сегодня ничто не указывает на то, что люди болеют в более тяжелой форме. Так же не говорится о неэффективности вакцины против этого нового вида вируса. Тесты, используемые для определения наличия вируса в организме сегодня, на новую его мутацию реагируют также.

Хэнкок при этом отметил, что новая разновидность коронавируса "может быть связана" с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Однако пока нет данных о том, что вирус эволюционировал настолько, чтобы легче передаваться от человека к человеку.

Реакция специалистов

Об обнаружении новой разновидности COVID-19 сразу сообщили Всемирной организации здравоохранения. Руководительница подразделения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхове на брифинге организации отметила: пока нет никаких доказательств, что новый вид вируса ведет себя как-то иначе, однако в ВОЗ продолжают оценивать ситуацию.

On a question about #COVID19 virus variant from the , @mvankerkhove answered: "So far, we don't have any evidence that this variant behaves differently. But we will continue to evaluate & inform you of any changes."

Soundbytes from the briefing https://t.co/abTkJ5zkGM — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2020

Детальные исследования нового вида COVID-19 проводят и британские ученые.

Профессор молекулярной вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Болл в комментарии ВВС отметил, что "генетическая информация многих вирусов может меняться очень быстро, и иногда эти изменения могут приносить пользу вирусу, позволяя ему передаваться эффективнее, избегать вакцин или лечения, но многие изменения ни на что не влияют".

Важно, чтобы мы изучали любые генетические изменения по мере их возникновения, чтобы выяснить, влияют ли они на поведение вируса. И, пока мы не выполним эту важную работу, выдвигать любые тезисы о потенциальных последствиях мутации вируса – преждевременно,

– объяснил эксперт.

Глава Института биомедицинских наук Аллан Уилсон в комментарии Financial Times отметил, что тесты на коронавирус обычно регистрируют на различные подтипы вируса, предполагая, что они смогут обнаружить и новую его версию. Но только через несколько недель, пока не проверят достаточно больных, чтобы убедиться в том, как будут отвечать на этот нынешние тесты.

Чтобы выяснить, будет ли означать новый вариант вируса, что люди с иммунитетом – или от вакцинации, или от перенесенного заболевания – больше не будут защищены, по словам специалиста, нужно несколько месяцев.

Почему вирус мутирует?

Вирус, вызывающий COVID-19, как и другие коронавирусы того же семейства, является вирусом РНК и частота его мутаций равна почти одной в месяц, пишет The Guardian. Этого недостаточно для образования новых вирусных штаммов, но с течением времени и накоплением мутаций различные вирусные штаммы появятся в разных местах.

Мутация – это хитрый трюк, который вирусы используют, чтобы опережать наши иммунные реакции. Когда мы производим антитела против вируса и вспышка приостанавливается, вирусу нужно изменить свою оболочку, чтобы избежать распознавания антителами и иммунными клетками, иначе он погибнет. Наша собственная иммунная система толкает вирус на изменение внешних белков и разработку новых штаммов для выживания.

Нельзя предсказать, будут ли новые штаммы, которые накапливают мутации в течение многих лет, более или менее опасными или более или менее заразными.

COVID-19 существует уже год и это означает, что мутации начинают накапливаться и вскоре мы сможем распознать различные вирусные штаммы, возможно, с другими свойствами. Коронавирусу обычно требуется гораздо больше одной мутации, чтобы изменить свои белки в достаточной мере, но некоторые вирусы, такие как грипп, мутируют очень быстро. По этой причине вакцинные организации обновляют свои прививки, чтобы оставаться актуальными каждый сезон гриппа во всем мире.

Не потеряет ли вакцина свою эффективность?

О будущем вакцинации волноваться пока не нужно. Поскольку все три новые вакцины, которые недавно сообщили о завершении клинических испытаний, используют технологии, которые кодируют информацию о белках коронавируса и передают ее нашим собственным клеткам, чтобы стимулировать иммунную систему. И довольно не сложно, когда возникнет необходимость, изменить рецепт и обновить вакцины, чтобы поддерживать их актуальность для различных частей мира.

Что дальше?

Профессор Бирмингемского университета Алан МакНэлли в комментарии ВВС призвал "не начинать истерику", поскольку обнаружение нового штамма вируса вовсе не означает, что он – более инфекционный, опасный или быстрее передается:

За этим следует следить. Прикладываются огромные усилия относительно определения характеристики вида и понимания его появления. Важно придерживаться спокойной и рациональной точки зрения на штамм, поскольку это – нормальная эволюция вируса, и мы ожидаем, что новые варианты будут появляться и исчезать со временем.

Решающее значение для понимания новых штаммов имеет то, изменилось поведение вируса. Поскольку мутация последних является нормой, они меняются и адаптируются. Только с момента появления COVID-19 в Ухане наблюдали около 25 его мутаций. При этом ранее было обнаружено только один штамм, который изменил природу заражения. Это так называемый D614G, который в значительной степени заменил оригинальный вирус D614D с первых месяцев пандемии – он легче передается между людьми.

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Новые виды вирусов могут быстрее распространяться по причинам, которые не имеют ничего общего с их эволюцией. Например, одним из объяснений появления "испанского штамма" COVID-19 летом был туризм: люди "ловили" его в отпуске, а затем приносили домой.

Однако, по прогнозам экспертов, вскоре массовая вакцинация повлечет давление на вирус – он должен будет измениться, чтобы попытаться заразить людей, имеющих иммунитет. Если это стимулирует эволюцию вируса, придется регулярно обновлять вакцины, чтобы не "отставать".

Пока же мы видим только заголовки, которые пугают, но научных подтверждений того, что новая разновидность вируса способна легче передаваться, вызвать более серьезные симптомы или делать вакцину бесполезной, пока нет.