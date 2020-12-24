Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики под названием 501.V2 изменяется с каждой передачей, выявляя слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

Об этом сообщила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей в эфире местного телеканала eNCA.

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Гленда Грей заявила, что новая мутация считывает индивидуальную иммунный ответ каждого человека, и это может привести к тому, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.

Мы не можем исключить, что мутации, подобные 501. V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР,

– подчеркнула гендиректор.

Почему коронавирус мутирует

Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.

N501Y – именно такое название получил новый штамм коронавируса. Пока неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность человечеству, ведь коронавирусы обладают способностью мутировать, и это не является чем-то уникальным.



Новый штамм COVID - 19 / инфографика 24 канала