В центре Николаева мужчине стало плохо посреди улицы. Прохожие вызвали скорую. Уже вблизи больницы мужчина напал на медиков и покусал их.

Мужчина потерял сознание: что было дальше

Молодой человек упал без сознания на тротуар у светофора. Об этом сообщают "Новости Н".

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Очевидцы вызвали скорую и ждали ее примерно 30 минут. Люди пытались остановить несколько бригад, которые проезжали мимо, однако те не останавливались.

Когда медики прибыли, мужчина начал приходить в себя. Его госпитализировали.

Что говорят диспетчеры о реакции скорой

Заведующая Центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова рассказала ТСН детали инцидента.

Первый вызов медики получили в 10:50, но через минуту им сказали, что пьяный мужчина перешел дорогу и не нуждается в помощи. В 11:12 на линию "103" обратились еще раз: якобы, этот мужчина упал без сознания.

"Все бригады были загружены. Если там и проезжали, то это были две машины, которые перевозили пациентов с коронавирусом. Выйти они не могли", – рассказала Здобникова.

Что произошло вблизи больницы

Уже возле больницы мужчина устроил драку и покусал врачей. На место вызвали полицейских, а они соответственно – специализированную бригаду скорой.

Здобникова подчеркнула, что мужчина был пьян, поэтому бригада полчаса ждала полицию. А также добавила, что сейчас в городе все бригады скорых загружены вызовами.

Обратите внимание! В селе Туринка Жовковского района Львовщины 16 ноября пьяный пациент вместе со своими агрессивными друзьями напал на врачей скорой помощи. Медики приехали на вызов, потому что мужчина потерял сознание.



Мужчина потерял сознание в центре Николаева / Фото Новости Н"

В Николаеве мужчина упал посреди улицы: смотрите видео