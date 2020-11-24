В Николаеве мужчина покусал медиков скорой: фото, видео
В центре Николаева мужчине стало плохо посреди улицы. Прохожие вызвали скорую. Уже вблизи больницы мужчина напал на медиков и покусал их.
Мужчина потерял сознание: что было дальше
Молодой человек упал без сознания на тротуар у светофора. Об этом сообщают "Новости Н".
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Очевидцы вызвали скорую и ждали ее примерно 30 минут. Люди пытались остановить несколько бригад, которые проезжали мимо, однако те не останавливались.
Когда медики прибыли, мужчина начал приходить в себя. Его госпитализировали.
Что говорят диспетчеры о реакции скорой
Заведующая Центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова рассказала ТСН детали инцидента.
Первый вызов медики получили в 10:50, но через минуту им сказали, что пьяный мужчина перешел дорогу и не нуждается в помощи. В 11:12 на линию "103" обратились еще раз: якобы, этот мужчина упал без сознания.
"Все бригады были загружены. Если там и проезжали, то это были две машины, которые перевозили пациентов с коронавирусом. Выйти они не могли", – рассказала Здобникова.
Что произошло вблизи больницы
Уже возле больницы мужчина устроил драку и покусал врачей. На место вызвали полицейских, а они соответственно – специализированную бригаду скорой.
Здобникова подчеркнула, что мужчина был пьян, поэтому бригада полчаса ждала полицию. А также добавила, что сейчас в городе все бригады скорых загружены вызовами.
Мужчина потерял сознание в центре Николаева / Фото Новости Н"
В Николаеве мужчина упал посреди улицы: смотрите видео
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