В конце ноября в СМИ начала распространяться информация об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Сам глава Минздрава отметил, что не имеет привычки обсуждать слухи или думать о них. И добавил, что ему легко работать на должности, ведь он никогда не держался за это место.

Министр здравоохранения вспомнил, что депутаты начали собирать подписи о его отставке еще в апреле 2020 года. Об этом Максим Степанов рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Он также отметил, что имеет комфортные рабочие отношения с премьер-министром, Кабмином и президентом Владимиром Зеленским.

Я точно никогда не держался за это кресло. Когда я приходил на эту должность, то понимал, что когда-то буду с нее уходить. Поэтому я никогда не держался за это место. Но пока здесь работаю, я точно знаю, что буду делать дальше, в частности, в ближайшие 3 года,

– подчеркнул министр.

Степанов отметил, что пришел на эту должность, понимая, куда именно он идет. И отметил, что не ходил и не просился, чтобы его взяли министром здравоохранения.

"Но я точно знаю, что не готов предавать ни один из принципов, с которым я пришел. Кому-то собирать слухи, кому-то подписи, а кому-то делать то, что делаю я – у каждого свои достижения. Все очень просто", – рассказал он.

Степанов: Точно знаю, что именно сделал на этом посту за 9 месяцев

Он отметил, что точно знает, что именно сделал за эти 9 месяцев в кресле от начала и до конца. И точно знает, в каком состоянии принял систему здравоохранения, и в котором она сейчас находится.

"Я говорю о том, что мы сделали, на что нам не хватало времени, чтобы сделать раньше. И это были объективные вещи", добавил глава Минздрава.

Слухи об увольнении Степанова: что известно