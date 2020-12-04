Правительство Нидерландов выплатит компенсацию в размере 5 тысяч евро трансгендерным людям, которые прошли стерилизацию для изменения пола. Физическое изменение пола пока больше не нужно, чтобы считать себя трансгендером.

Стерилизация была обязательной для признания изменения пола

К 2014 году все, кто хотели сменить пол в своем свидетельстве о рождении, должны были пройти процедуру стерилизации и изменить свое тело с помощью гормонов и хирургических вмешательств в соответствии со своим новым полом, пишет The Jakatra Post.

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Такое нарушение физической целостности сегодня уже невозможно представить,

– отметил министр по вопросам правовой защиты Нидерландов Сандер Деккер, комментируя решение правительства.

Детали компенсации

Выплаты получат люди, которые изменили свой пол в период с 1985 по 2014 год, а таких примерно 2 тысячи человек.

Ранее подобные компенсации вводили в Швеции в 2018 году. Однако выплаты от шведского правительства были значительно больше – около 26 тысяч долларов.

До сих пор процедура физической смены пола является обязательной для изменения гендерного маркера в документах для ряда европейских стран, в частности, Чехии, Финляндии и Болгарии.



На самом деле трансгендерные люди не должны принимать гормональные лекарства, чтобы изменить пол / Фото Unsplash

Следует знать: Трансгендеры – люди, чья гендерная идентичность не совпадает с половыми признаками, при рождении. Они могут сделать хирургический и/или гормональный "переход" (тогда их правильнее называть транссексуалами), а могут его и не делать. Таким образом, понятие трансгендер шире, чем транссексуал.