В Нидерландах трансгендерам, которых принудительно стерилизовали, выплатят компенсацию
Правительство Нидерландов выплатит компенсацию в размере 5 тысяч евро трансгендерным людям, которые прошли стерилизацию для изменения пола. Физическое изменение пола пока больше не нужно, чтобы считать себя трансгендером.
Стерилизация была обязательной для признания изменения пола
К 2014 году все, кто хотели сменить пол в своем свидетельстве о рождении, должны были пройти процедуру стерилизации и изменить свое тело с помощью гормонов и хирургических вмешательств в соответствии со своим новым полом, пишет The Jakatra Post.
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Такое нарушение физической целостности сегодня уже невозможно представить,
– отметил министр по вопросам правовой защиты Нидерландов Сандер Деккер, комментируя решение правительства.
Детали компенсации
Ранее подобные компенсации вводили в Швеции в 2018 году. Однако выплаты от шведского правительства были значительно больше – около 26 тысяч долларов.
До сих пор процедура физической смены пола является обязательной для изменения гендерного маркера в документах для ряда европейских стран, в частности, Чехии, Финляндии и Болгарии.
На самом деле трансгендерные люди не должны принимать гормональные лекарства, чтобы изменить пол / Фото Unsplash
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