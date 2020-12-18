Несмотря на жесткий локдаун, заболеваемость COVID-19 в Германии бьет рекорды
За прошедшие сутки в Германии коронавирусом заболело рекордное количество людей. Похоже, что жесткие карантинные ограничения пока не действуют.
По данным института имени Роберта Коха, за последние 24 часа в стране COVID-19 диагностировали у 33 777 человек.
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Кроме того, за сутки зарегистрировали 813 смертей от осложнений коронавируса.
С начала пандемии, в Германии обнаружили 1 439 938 случаев инфицирования. Число жертв коронавируса в Германии – 24 938 инфицированных.
Примечательно, что правительство Германии ввело локдаун с 16 декабря. Рождество немцам разрешают отпраздновать в узком семейном кругу с участием не больше 5 человек.
Что предусматривает локдаун в Германии
- По всей территории страны закроют магазины розничной торговли. Исключение сделают только для продуктовых.
- Всюду закроют школы и детские сады.
- Открытыми оставят аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.
- На Новый год будет действовать запрет на массовые собрания.
- Посещать богослужения не будут запрещать. Однако храмы заставят временно отказаться от церковного пения.
- Большие богослужения можно будет посетить только по предварительной записи.
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