Среди 30 000 участников испытаний вакцины против коронавируса от компании Moderna было обнаружено четыре зарегистрированных случая паралича Белла. Трем из добровольцев была сделана вакцина.

В то же время эксперты заявили, что пока инфорации недостаточно для определения причинно-следственной связи паралича с вакциной. Об этом говорится в отчете FDA, который опубликовали во вторник, 15 декабря.

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Заметим, что в отчете о другой вакцине от Pfizer также были зафиксированы четыре случая паралича Белла (на выборку в 43 000 человек).

В FDA рекомендуют наблюдать за людьми, которые получают вакцину против коронавируса от Pfizer или Moderna. Сотрудники отмечают что паралич Белла – это не обязательно побочный эффект.

Что известно о случаях паралича Белла среди добровольцев

Было зарегистрировано четыре случая паралича Белла среди более чем 30 000 участников клинических испытаний Moderna.

Вакцинированные участники почувствовали паралич между 22 и 32 днями после вакцинации.

Трое из участников, заболевших параличем Белла, получили вакцину вместо плацебо.

В испытании Pfizer также было зафиксировано четыре случая паралича Белла. Все четыре пациента с параличом Белла в испытании Pfizer получали вакцину, а не плацебо.

Что известно о параличе Белла

Паралич Белла – это неврит лицевого нерва. Он начинается внезапно, максимальной выразительности слабость, как правило, достигается через 48 часов.

Паралич Белла является временным явлением для большинства людей.

Причину заболевания связывают либо с вирусной инфекцией, либо с опухолью и воспалением нерва, который контролирует мышцы на одной стороне лица.



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