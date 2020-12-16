В нескольких добровольцев, тестирующих вакцину Moderna от COVID-19, обнаружили паралич лица
Среди 30 000 участников испытаний вакцины против коронавируса от компании Moderna было обнаружено четыре зарегистрированных случая паралича Белла. Трем из добровольцев была сделана вакцина.
В то же время эксперты заявили, что пока инфорации недостаточно для определения причинно-следственной связи паралича с вакциной. Об этом говорится в отчете FDA, который опубликовали во вторник, 15 декабря.
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Заметим, что в отчете о другой вакцине от Pfizer также были зафиксированы четыре случая паралича Белла (на выборку в 43 000 человек).
В FDA рекомендуют наблюдать за людьми, которые получают вакцину против коронавируса от Pfizer или Moderna. Сотрудники отмечают что паралич Белла – это не обязательно побочный эффект.
Что известно о случаях паралича Белла среди добровольцев
- Было зарегистрировано четыре случая паралича Белла среди более чем 30 000 участников клинических испытаний Moderna.
- Вакцинированные участники почувствовали паралич между 22 и 32 днями после вакцинации.
- Трое из участников, заболевших параличем Белла, получили вакцину вместо плацебо.
- В испытании Pfizer также было зафиксировано четыре случая паралича Белла. Все четыре пациента с параличом Белла в испытании Pfizer получали вакцину, а не плацебо.
Что известно о параличе Белла
- Паралич Белла – это неврит лицевого нерва. Он начинается внезапно, максимальной выразительности слабость, как правило, достигается через 48 часов.
- Паралич Белла является временным явлением для большинства людей.
- Причину заболевания связывают либо с вирусной инфекцией, либо с опухолью и воспалением нерва, который контролирует мышцы на одной стороне лица.
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