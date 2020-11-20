В Китае около миллиона человек вакцинировались экспериментальной вакциной против коронавируса, которую разработала компания Sinopharm. Ученые мира беспокоятся, ведь разработчики препарата до сих пор не предоставили никаких четких клинических доказательств эффективности вакцины.

Глава Sinopharm Лю Цзиньчжень сообщил, что почти миллион человек вакцинировались их вакциной против коронавируса. Вместе с тем, он не назвал конкретное количество привитых граждан, пишет MedicalXpress.

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Известно, что в Китае против COVID-19 вакцинируют государственных служащих, иностранных студентов и работников, путешествующих за границу.

Мы не получили ни одного сообщения о серьезной побочной реакции, и только некоторые из них (привитых – ред.) Имели некоторые умеренные симптомы,

– заявил Лю Цзиньчжень.

Он также заявил, что любая китайская вакцина будет "глобальным общественным благом». По его словам, люди, которых прививали против коронавируса в Китае, в общем успели посетить более 150 стран и никто из них не заразился.

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