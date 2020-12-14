Чувствовать себя энергичным и бодрым важно, ведь от этого зависит не только наша производительность, но и в целом качество жизни. Как только уровень энергии падает, человеку могут быть не под силу простейшие задачи.

Ученые обнаружили фактор, который может помочь многим людям стать более позитивными и энергичными без применения сложных техник. В новом исследовании компании One Poll приняли участие 2 тысячи американцев.

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Результаты исследования

После проведения опроса они пришли к выводу, что одним из важных факторов ощущения счастья является высокий уровень гидратации организма.

Люди, которые выпивают достаточное количество воды в день, как правило, более счастливы, успешны и энергичны.

40% участников, выпивающих не менее 6 стаканов воды в день, говорили, что счастливы.

И только 10% процентов из тех, кто пьет менее 1 стакана воды в день, говорили то же самое.

Кроме того, люди, которые пьют много воды (более 6 стаканов), просыпаются уставшими всего 2,5 раза в неделю. Те же, кто употребляет минимальное количество воды, просыпаются истощенными более 3 раз в неделю.

Также опрос показал, что при хорошей гидратации люди с большей вероятностью добьются успеха и с меньшей вероятностью опоздают на работу.

К слову, не только чистая вода, но и вода из соков, кофе, чая, супов – учитывается в суточную норму потребления жидкости. В норму также учитывается вода из твердых пищевых продуктов.