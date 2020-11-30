После проверок больниц в Житомире в Минздраве отметили, что, вероятно, будут обращаться об увольнении некоторых руководителей. Хотя, по мнению Степанова, лишить должности руководителей медучреждений нужно было бы уже.

Об общих результатах проверок сообщат позже. Об этом заявил премьер-министр Максим Степанов на брифинге, сообщает 24 канал.

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Если бы эти больницы подчинялись Министерству здравоохранения и у нас бы были полномочия уволить, то некоторых руководителей я, наверное, уволил бы уже сегодня утром, – отметил Степанов.

Однако несколько больниц Степанов таки похвалил, заметив, что в заведениях все соответствует статистике, а врачи работают круглосуточно.

К слову, министр добавил, что такие незапланированные визиты в больницы теперь будут делать постоянно.

Почему в Минздраве начали проверять больницы