Чтобы повысить уровень доверия к безопасности вакцины от COVID-19, экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон готовы сделать прививку от коронавируса на камеру.

Они готовы сделать это сразу, как только Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволит использование препарата. Об этом сообщает CNN.

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Барак Обама во время интервью с ведущим SiriusXM Джо Мэдисоном заявил, что готов вакцинироваться в эфире или снять этот момент на камеру. Таким образом он хочет продемонстрировать, что доверяет науке.

Также известно, что Буш-младший связался с ведущим инфекционистом США доктором Энтони Фаучи и координатором Белого дома по реагированию на коронавирус доктором Деборой Биркс, чтобы узнать, как может помочь в продвижении вакцины.

Во-первых, вакцины считаются безопасными и вводиться приоритетным группам населения. Тогда президент Буш встанет в очередь за своей и с удовольствием сделает это перед камерой,

– рассказал глава администрации Буша Фредди Форд.

Пресс-секретарь Клинтона рассказал, что он также готов вакцинироваться от коронавируса публично для ее продвижения сразу после того, как она станет доступной.

Президент Клинтон обязательно примет вакцину, как только она будет для него доступна, исходя из приоритетов, определенных чиновниками общественного здравоохранения. И он сделает это в публичных условиях, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое,

– заявил Анхель Урена.

Пока остается неизвестной позиция к вакцинации еще одного экс-президента США – Джимми Картера.



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