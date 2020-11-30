Неизвестная болезнь в Сенегале до сих пор остается загадкой: более тысячи госпитализированных
Власти Сенегала все еще пытаются выяснить происхождение таинственной болезни, поразившей более тысячи рыбаков в регионе Дакар. Исследователи пока не установили причину вспышки – расследования до сих пор продолжаются.
По последним данным, в Сенегале зафиксировали 1004 зараженных новой неизвестной инфекцией, которая начала распространяться в регионе Дакар среди местных рыбаков. Об этом сообщает Inspired Traveler.
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Министр здравоохранения Сенегала Абдулай Дюф Сар рассказал, что почти у всех пациентов болезнь прогрессировала благоприятно и без осложнений. Пострадал только 1 человек.
Результаты лабораторных исследований не установили причины распространения инфекции, но эпидемиологические расследования до сих пор продолжаются.
Министр охраны окружающей среды Абду Карим Салл заявил, что пока ученые не обнаружили химического или токсического загрязнения воды или рыбы. Осталось проанализировать образцы водорослей. Ведь, по мнению рыбаков, болезнь появилась после того, как они начали накапливаться в водоемах.
Что известно о болезни в Сенегале
- О вспышке неизвестной инфекции среди рыбаков сообщили 17 ноября. Но первый больной был обнаружен 12 числа этого же месяца – первым заболел 20-летний парень.
- Среди симптомов болезни: везикулярная сыпь (лицо, кожа и конечности, а иногда и гениталии покрыты струпьями), дерматит, отек лица, сухость губ, раздражение глаз, головная боль, повышенная температура.
- Обнаруженных инфицированных кладут на карантин в мобильный госпиталь, который развернули на стадионе в городе Рюфиске.
- В министерстве здравоохранения Сенегала считают, что новая болезнь не заразна.
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