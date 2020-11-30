Власти Сенегала все еще пытаются выяснить происхождение таинственной болезни, поразившей более тысячи рыбаков в регионе Дакар. Исследователи пока не установили причину вспышки – расследования до сих пор продолжаются.

По последним данным, в Сенегале зафиксировали 1004 зараженных новой неизвестной инфекцией, которая начала распространяться в регионе Дакар среди местных рыбаков. Об этом сообщает Inspired Traveler.

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Министр здравоохранения Сенегала Абдулай Дюф Сар рассказал, что почти у всех пациентов болезнь прогрессировала благоприятно и без осложнений. Пострадал только 1 человек.

Результаты лабораторных исследований не установили причины распространения инфекции, но эпидемиологические расследования до сих пор продолжаются.

Министр охраны окружающей среды Абду Карим Салл заявил, что пока ученые не обнаружили химического или токсического загрязнения воды или рыбы. Осталось проанализировать образцы водорослей. Ведь, по мнению рыбаков, болезнь появилась после того, как они начали накапливаться в водоемах.

Что известно о болезни в Сенегале