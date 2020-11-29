Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о состоянии пациентов с тяжелым течением болезни и что они чувствуют в случае резкого ухудшения состояния.

По словам Сергея Дуброва, состояние, когда не хватает воздуха, страшное и ужасное. Видео опубликовали в телеграм-канале Коронавирус_инфо.

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Буквально вчера пациент 52-54 года, скорее всего, это был эпизод, я как раз был в палате, эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску,

– рассказал он.

Медик подчеркивает, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом с пациентом. К утру больной был в стабильном состоянии.

"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – добавил он.

Дубров объяснил, что момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасный.

В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день,

– отметил Сергей Дубров.