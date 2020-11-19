В Минздраве пока не знают, нужно ли будет вакцинировать тех, кто переболел COVID-19. Сейчас этот вопрос обсуждают на уровне ведущих ученых.

Все потому, что пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, информирует 24 канал.

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Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у переболевших и сколько будет держаться иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается,

- заметил он.

Кроме того, Ляшко заявил, что в Украине рассматривают проведение прививки от COVID-19, как только появится вакцина. Охватить вакцинацией стремятся как можно больше населения. Речь идет о по меньшей мере 40 миллионах населения.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

Обратите внимание! Украина определила с COVAX план действий, каким образом вакцину против коронавируса будут доставлять в страну. Государство будет получать ее несколькими траншами.



Инициатива глобального доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирус. Это поможет на бесплатной основе провакцинировать до 20% жителей страны.